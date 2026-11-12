Правоохоронці провели 14 обшуків за місцем проживання фігурантів

СБУ та Національна поліція затримала вже 13 учасників сутичок біля будівлі НГУ у Петропавлівській Борщагівці. Правоохоронці встановили особи причетних до заворушень, половина з них отримала підозри, повідомили у пресслужбі СБУ та Нацполу у четвер, 12 листопада.

За даними СБУ, серед затриманих – 18-річний уродженець Запорізької області, який провів на тимчасово окупованій території України чотири з половиною роки. Кілька місяців тому він переїхав на Київщину.

«Встановлено, що він бив кувалдою по автівці патрульної поліції та автобусу Нацгвардії», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Ще один фігурант – 21-річний будівельник з Рівненської області. Він разом з 22-річною місцевою безробітною брали участь у блокуванні проїзду, пошкодженні автобуса НГУ, а також закликали до пошкодження спецтранспорту.

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Крім того, правоохоронці повідомили, що одна з провокаторок використовувала підроблене посвідчення лікаря-хірурга. За даними СБУ та Нацполіції, йдеться про місцеву мешканку, яка видавала себе за медичну працівницю приватної клініки, та підбурювала людей до сутичок. Нагадаємо, раніше журналісти встановили, що псевдолікаркою виявилася 49-річна Валентина Молода. 4 листопада їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

«Як з’ясувало розслідування, фігурантка не отримувала документів про вищу медичну, фармацевтичну або післядипломну освіту, а Міністерство охорони здоров’я України не видавало їй посвідчення лікаря», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Загалом правоохоронці затримали 13 причетних до заворушень, а також провели 14 обшуків за місцями їхнього проживання. Під час слідчих дій СБУ та поліція виявили речові докази, які свідчать про їхню злочинну діяльність.

За даними поліції, сім затриманих отримали підозри за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ) та ⁠ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення чи розташування ЗСУ чи інших військових формувань). Ще шістьом людям повідомили про підозри за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство) та ч. 2 ст. 342 ККУ (опір працівнику правоохоронного органу чи військовому).

Сім фігурантів вже отримали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці сталися сутички під будівлею «Азову». Вони виникли на тлі поширених у соцмережах дописів про те, що нібито у підвалі цієї будівлі насильно утримують і катують близько 40 людей, а також там буцімто є загиблий та постраждалі.

Правоохоронці спростували повідомлення у соцмережах та повідомили, що будівля призначена для тимчасової дислокації військових 1-го корпусу НГУ «Азов». Там перебували мобілізовані та військовослужбовці, які пройшли бої за Маріуполь, Азовсталь, російський полон і повернулися в стрій.

Згодом СБУ повідомила, що сутички у Петропавлівській Борщагівці планували для викрадення нацгвардійця. Ініціатори сутичок хотіли надати події суспільного резонансу, щоб долучити мешканців Києва та його околиць. Внаслідок сутичок постраждали 16 нацгвардійців, які виконували задачі поза межами будівлі НГУ.