Вдень 2 листопада в соціальних мережах почали поширювати інформацію про незаконне утримання у підвалі близько 40 людей та загибель чоловіка у селищі Петропавлівська Борщагівка на Київщині. На місце прийшли місцеві жителі та родичі військовослужбовців. Біля будівлі зібралися сотня людей. Розпочався конфлікт, під час якого натовп розбирав паркани та ворота будинку, трощив автівки, викрикував образи на адресу військовослужбовців, кидав яйцями у поліцію.

На місце прибули військовослужбовці, Національна гвардія України та голова Офісу президента Кирило Буданов.

ZAXID.NET зібрав усе, що відомо про сутичку у Петропавлівській Борщагівці, про який будинок йдеться, хто в ньому був, які обставини стали відомі та чому цей інцидент схожий на спланований сценарій.

Що відбулося?

2 листопада у телеграм-каналах та у тік-тоці почали поширювати відео. У ньому йшлося про те, що у підвалі приватного будинку в селі Петропавлівська Борщагівка озброєні люди утримують близько 40 людей. Йшлося зокрема про катування та жахливі умови перебування. Жінка у формі медика «швидкої», позаду якої авто марки Mercedes з надписом «Мед-престиж», на колінах просить впустити її всередину, де серед «заручників» є «побиті із переламаним хребтом та некрозом». Весь цей час «медпрацівниця», яка назвалася Валентиною і власницею приватної клініки, вела прямий ефір у соціальних мережах.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Вже за пару годин після приїзду приватної швидкої допомоги почали збиратися люди, а за кілька годин зібралося близько сотні людей. Серед натовпу були і ті, хто називав себе родичами чоловіків, яких утримують, і чоловіки у спортивній формі із закритими обличчями, та навіть підлітки.

Одна з тих, хто дала коментар журналістам і назвалася родичкою мобілізованого чоловіка, жінка на ім’я Тетяна, стверджувала, що її чоловіка утримують більше 37 днів. За її словами, зв’язку із ним вона немає. Також Тетяна запевняла, що її чоловік має захворювання, через яке його не мали права мобілізовувати.

На запитання про те, як вона дізналася, де знаходиться чоловік, вона відповіла, що адресу допоміг знайти адвокат. Разом з тим, за можливість побачити і надати йому медичну допомогу, від неї нібито вимагали чималі гроші – 100 тис. грн. Прикметно те, що жодних фото чи відео доказів жінка надати не змогла.

В цей час натовп, який спиняли правоохоронці, намагався потрапити всередину. Вони вигукували образи на військових та правоохоронців, виламували ворота і розбивали паркани, серед учасників були і неповнолітні. А близько 18:00 «медикині» Валентині вдалося зайти всередину.

Коли вона повернулася, то розповіла, що в підвалі перебувають 25-30 людей, а медики нібито евакуюють звідти чотирьох поранених. Серед чоловіків нібито був один у важкому стані. Валентина стверджувала, що має документи про людей, які перебувають у будинку, та відеозаписи, але підтвердження цьому надати не змогла. Разом із тим правоохоронці цю інформацію не підтвердили.

Хто прибув на місце події і що було далі?

Першими на місце інциденту прибула поліція. Викликали правоохоронців вже вище згадані працівники приватної швидкої медичної допомоги.

«До поліції Київщини надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина. Прибувши на місце, поліцейські встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також поблизу місця події зібралися місцеві жителі», – заявили у поліції.

Інформацію про незаконне утримання людей чи загиблих у поліції заперечили. Згодом на місце інциденту прибули нацгвардійці, командувач Нацгвардії Олександр Півненко і голова Офісу президента Кирило Буданов.

Що це за будівля?

Як повідомили у 1-му корпусі НГУ «Азов», будинок у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, де сталися сутички, є його пунктом тимчасової дислокації. Разом з тим у корпусі спростували інформацію, яку раніше поширювали в соцмережах про нібито катування військових на території пункту.

«З поширенням цієї інформації біля військового містечка почали збиратися цивільні громадяни з вимогою видати їм мобілізованих військовослужбовців, які перебувають на території. Отримавши відмову, вони заблокували роботу військового містечка і намагалися несанкціоновано потрапити всередину», – зазначили в «Азові».

Разом з тим, командувач Нацгвардії Олександр Півненко зазначив, що військові орендують цей будинок, оскільки в більшості немає свого пункту постійної дислокації (ППД), водночас військовослужбовці мають мати місце, де розміщувати мобілізованих перед їхнім навчанням. Також він заявив, що у будівлі перебувало 18 військовослужбовців, ще четверо військових, яких затримали після СЗЧ, потребували медичної допомоги. Щодо інших, які перебували на території, він зазначив, що це військові Нацгвардії.

У коментарі журналістам Півненко зазначив, що у будинку «заручників» чи «затриманих» немає. Тим часом в офіційній заяві інформацію про загиблих заперечили.

«Інформація щодо загибелі когось із учасників цих подій не відповідає дійсності. Ситуація перебуває на етапі діалогу. Просимо довіряти офіційним джерелам та не поширювати неправдиву інформацію з соціальних мереж», – йдеться у повідомленні Нацгвардії.

Родичі деяких військовослужбовців та активісти зайшли всередину будівлі разом з командувачем НГУ. Мобілізовані розповіли, що до них ніхто не застосовував силу. А очевидці після побаченого зазначили, що з військовими все добре. Водночас Олександр Півненко неодноразово наголошував, що перебувати біля будинку є вкрай небезпечно, оскільки місце дислокації розкрите, чим може скористатися Росія.

У «Азові» засудили неправомірні дії щодо військовослужбовців Нацгвардії, але водночас закликали громадян не перешкоджати роботі військових частин і довіряти офіційним повідомленням Сил оборони та правоохоронців.

Тим часом біля будинку в Петропалівській Борщагівці було чутно постріли. Протестувальники спочатку блокували проїзд транспорту Нацгвардії, побоюючись розгону. Після цього силовики застосували світло-шумову гранату. На місце сутичок прибув керівник Офісу президента Кирило Буданов.

«Я приїхав сюди, щоб розібратися, що тут бл**ь відбувається»

Кирило Буданов, який прибув на місце інциденту, назвав все «вуличною акцією» та заявив, що мітингувальники перешкоджають доправити людей до лікарні, які потребують медичної допомоги. Далі він спробував самостійно розблокувати один з автобусів, після цього він разом із групою супроводу допоміг вивести з натовпу ще один автобус. Близько 22:30 керівник Офісу президента разом із десятками людей і «медикинею» зайшов до будівлі, щоб оглянути приміщення.

Всередині був хлопець – 14-річний підліток. На вигляд він був наляканим та потребував допомоги. Тож Буданов зв’язався з його сестрою, попросив її приїхати та забрати брата, після цього підлітка вивели на вулицю.

У коментарі журналістам керівник ОП повідомив, що всередині – 14 людей і «подібних будівель існує багато». Тим часом, менш ніж за годину стан підлітка різко покращується.

В одній із відеотрансляцій цей самий неповнолітній хлопець потрапляє в об’єктив камери. Хлопець, який до того потребував допомоги, заліз на паркан, кидав каміння у вікна, лаявся та навіть погрожував.

«Та тебе мой батя еб*ло снесёт! Ало! Свинья, на меня посмотри! Смотри на меня, уёб*ще! Получи уёб*к нах*й!» – кричав хлопець.

Погрози та лайка припинилися доволі швидко через його ймовірне падіння з паркана.

Чим все закінчилося?

Інцидент біля будинку не припинявся навіть після оголошення повітряної тривоги та вибухів внаслідок російських атак безпілотниками. Натовп почав розходитися близько опівночі 2 листопада після заяви Кирила Буданова про те, що в будівлі немає ні заручників, ні військових.

Що відомо про медиків?

Того ж дня журналістам «Слідство.інфо» вдалося з’ясувати, що «медикиня», яка викликала поліцію на місце події, весь час фільмувала події і вела пряму трансляцію у соціальних мережах – 49-річна Валентина Молода. Вона представилася власницею приватної клініки «Мед-престиж». Логотип цього закладу зазначений на автомобілі, на якому приїхали так звані медики.

Натомість журналісти з’ясували, що медзаклад припинив роботу ще 3 роки тому. А його власник заявив, що жінка не має права представлятися від його імені. Також авто швидкої допомоги, яке приїхало до Петропавлівської Борщагівки, продали останнім – у 2024 році. Власник компанії Михайло Фурман стверджував, що покупці мали прибрати з нього логотипи «Мед-престиж».

За даними YouControl, компанію «Мед-престиж» зареєстрували в Миколаєві. Її власник Михайло Фурман розповів журналістам, що клініка припинила діяльність у 2023 році, хоча юридично компанія досі існує. За його словами, з п’яти автомобілів швидкої допомоги один передали військовим, а решту продали. Сама ж Молода інформацію про те, що клініка не працює, заперечила і заявила, що має власний медичний заклад, лікарів та ліцензію.

Разом з тим Валентина Молода не приховує, що працює в клініці пластичної та естетичної хірургії «Молода-я» та активно веде соціальні мережі. Зазначимо, що на її сторінці в інстаграмі налічується 163 тис. підписників.

Також за даними YouControl, вона є засновницею та керівницею ГО «Міжнародна асоціація лікарів-ін’єкціоністів в галузі естетичної медицини», Святошинської районної у місті Києві федерації дзюдо та єдиноборств, ТОВ «Медичний центр геронтології, реконструктивної, пластичної та естетичної хірургії, екстреної медицини “Прайм”», а також засновницею і представницею ГО «Всеукраїнський альянс громадян соціально-патріотичних проєктів та національного розвитку “Пліч-о-пліч”».

Раніше жінка мала ФОП з основним видом діяльності «надання інших індивідуальних послуг», який закрила у 2014 році. У Валентини Молодої є і кримінальне минуле. Журналістам вдалося з’ясувати, що у 2020 році щодо неї зареєстрували кримінальне провадження за умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 ККУ). За даними МВС, вона також перебувала в розшуку у цій справі. У червні 2026 року Молодій вдалося уникнути відповідальності через закінчення строків давності.

Йдеться, ймовірно, про бійку, яка трапилася у Львові. Про це стало відомо з допису у фейсбуці, який опублікував медіаексперт Дмитро Золотухін. У дописі йдеться про те, що шість років тому Валентина Молода через хлопця її дочки Юлії Молодої організувала мітинг проти «педофіла».

«Немає жодних сумнівів у тому, що вона ще тоді могла потрапити в поле зору правоохоронців чи спецслужб (це міг бути як Нацпол, так і СБУ, так і ГУР), адже інформація про резонансні ситуації постійно опрацьовується», – написав Дмитро Золотухін.

Так звана акція протесту відбулася у Львові на вул. Котка, 12 (бічна вул. Княгині Ольги). Користувач Андрій Лозанчина поділився у дописі подіями цього дня: «Валентина Молода за своєю ініціативою зібрала ЗМІ, людей та працівників поліції під час карантину. Ця акція протесту була спрямована проти директора CamOn FilmSchool Віталія Пересади, мого близького друга і викладача. Все почалося вчора, коли Валентина разом зі своїм чоловіком прийшла до подвір’я Віталія та почала кидати цеглу у його вікна та переслідувати його матір. Я вирішив прийти та висловити свою думку», – написав Андрій Лозанчин.

Далі за його словами, жінка під час зйомки сюжету про цю подію вдарила його по голові.

«Внаслідок чого у мене з’явилася загроза струсу мозку, що підтверджено довідкою чергових лікарів Комунальної міської дитячої клінічної лікарні м. Львів. Моя сім’я ініціює кримінальне провадження щодо цієї ситуації», – додав автор допису.

Проте це не все. У 2020 році «медикиня» мала борг у понад 112 тис. грн в АТ «Дельта банк», а також вона полюбляла їздити нетверезою за кермом, скоїла ДТП у курортному місті Східниця, що на Львівщині. З місця аварії водійка втекла.

Як зазначають журналісти, у червні 2022 року в готелі на Львівщині Молода нібито лаялася на працівників та «чіплялася» до них. За даними слідства, вона порушила громадський спокій і порядок громадян.

Разом з тим, жінка не лише активно веде інстаграм-сторінку, а й сторінку у тік-тоці, з якої, власне, вона і вела трансляцію події. В описі на сторінці з ніком Lilit, який налічує 39,6 тис. підписників, зазначається, що вона «журналістка-розслідувачка». На опублікованих відео жінка критикує військовослужбовців ТЦК та закликає «до миру».

Наступного дня після резонансної події, 3 листопада, журналістам «Телебачення торонто» вдалося ідентифікувати ще двох учасників, які брали участь у сутичці у Петропалівській Борщагівці. Зазначається, що один з них – 36-річний киянин Віктор Єн. Чоловік, який з’явився на відео у медичній формі. Проте, за даними журналістів, медичної освіти у нього немає. Натомість в нього, як і в його «колеги», знайшли чимало судових справ, пов’язаних із СЗЧ та шахрайством.

«Журналісти не знайшли підтверджень, що він має медичну освіту. За даними судового реєстру, чоловік фігурував у справах щодо СЗЧ та шахрайства, а також має численні адміністративні правопорушення», – йдеться у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський 3 листопада повідомив, що Валентина Молода потрапляла в поле зору правоохоронців «як активна учасниця дискредитації вищого політичного керівництва держави та військових».

«Вона там була за зверненням родички одного з тих, хто був у СЗЧ. До цього вона направляла водія на це місце за декілька діб, він знімав цей будинок. Особа в СЗЧ скидала якісь фотографії, і вона ретельно спланувала цю акцію, щоб дискредитувати військових», – наголосив міністр.

Окрім цього, журналістам вдалося ідентифікувати ще одного учасника – Андрія Рачка, який вів прямі трансляції з місця події. Називав він себе журналістом і правозахисником, є соратником Остапа Стахіва. Зазначається, що Рачка підозрюється у закликах до захоплення державної влади, розпалювання ворожнечі й заперечення збройної агресії РФ.