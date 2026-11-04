Валентина Молода заявила, що подаватиме апеляцію з приватним адвокатом

Соломʼянський районний суд Києва у середу, 4 листопада, обрав запобіжний захід Валентині Молодій, яка першою приїхала на «швидкій» до будинку в Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Її підозрюють у перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в умовах воєнного стану та розголошенні місця розташування військового об’єкта. Суддя відправив псевдомедикиню в СІЗО до 2 січня 2027 року включно без права внесення застави. Про це стало відомо зі трансляції засідання суду.

Перед засіданням Молода заявила журналістам, що має вищу медичну освіту, спеціалізацію хірурга та три медичні заклади. Однак не пояснила, чому видавала себе за працівницю швидкої допомоги та не показала сертифікат лікаря.

Згодом вона розповіла, що працює головною лікаркою та очолює приватну клініку Prime. На запитання, чому головна лікарка їздить у складі бригади швидкої допомоги, відповіла, що може виконувати будь-які обов’язки.

Водночас, за версією слідства, Валентина Молода пропонувала «екстрену евакуацію» людей із ТЦК та СП або військових частин автомобілем швидкої допомоги.

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У Петропавлівській Борщагівці Молода нібито діяла за завданням Тетяни Кірєєвої (жінки, яка заявляла, що чоловіка її сестри Андрія утримували та катували в підвалі будинку, – ред.) і у змові з водієм «швидкої». Прокурорка заявила, що така послуга коштувала 107 тис. грн.

Сама Молода стверджує, що має медичні документи про ускладнення після операції в згадного чоловіка. Вона також заявила, що обіцяла безкоштовно вивезти хворого з місця дислокації військових.

Окремо Молода заперечила, що закликала людей до протестів і сутичок у Петропавлівській Борщагівці. За її словами, вона лише хотіла привернути увагу громади до ситуації. Також підозрювана заперечила, що говорила про нібито вбивства чоловіків у будівлі Нацгвардії.

Молода пообіцяла оскаржити рішення суду, однак заявила, що надалі відмовиться від послуг державного адвоката.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці сталися сутички під будівлею «Азову». Вони виникли на тлі поширених у соцмережах дописів про те, що нібито в підвалі одного з будинків насильно утримують близько сорока людей у незадовільних умовах і навіть є загиблий. Протестувальники вимагали звільнення всіх чоловіків, що перебували в будинку.

Поліція та Нацгвардія повідомили, що будівля призначена для тимчасової дислокації військових 1-го корпусу НГУ «Азов» та спростували повідомлення про нібито катування військових в будинку в Петропавлівській Борщагівці. За даними військової омбудсменки Ольги Решетилової, там перебували мобілізовані та військовослужбовці, які пройшли бої за Маріуполь, Азовсталь, російський полон і повернулися в стрій.

За даними СБУ, події у Петропавлівській Борщагівці планували для викрадення нацгвардійця. Ініціатори сутичок хотіли надати події суспільного резонансу, щоб долучити мешканців Києва та його околиць. В результаті правоохоронці встановили особи понад 100 людей, які брали участь у сутичках, а також затримали псевдомедикиню, яка заявляла про катування у будівлі «Азову».

«Слідство.Інфо» встановило особу жінки. Нею виявилася 49-річна Валентина Молода, яка представилася власницею клініки «Мед-престиж», однак насправді нею не є. За даними журналістів, вона є власницею клініки пластичної та естетичної хірургії. Сама компанія «Мед-престиж», логотип якої був на автомобілі, припинила роботу ще у 2023 році, а авто «швидкої», що приїхало на місце, продали у 2024 році.

Що сталося у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада та чому ця історія має ознаки заздалегідь спланованої провокації, читайте в матеріалі ZAXID.NET «Я приїхав сюди, щоб розібратися, що тут бл**ь відбувається».