СБУ викрила і затримала екс-співробітника так званої »спецслужби МДБ ЛНР», який переїхав на територію України і працевлаштувався в Міністерства внутрішніх справ. Про це 8 квітня повідомила прес-служба СБУ.

Слідчі встановили, що зловмисник незаконно обійняв посаду адміністратора одного з сервісних центрів МВС у Херсонській області. Під час оформлення на роботу він надав сфальсифіковані документи.

За оперативною інформацією, він мав можливість передавати інформацію із закритих баз даних до представників бойовиків.

Упродовж 2015-2016 років чоловік був «оперативним співробітником МДБ ЛНР». Він вербував громадян по обидві сторони лінії розмежування і залякував проукраїнськи налаштоване населення.

СБУ викрила бойовика «ЛНР», який влаштувався на роботу в МВС



️ https://t.co/sdbpDuymtm pic.twitter.com/7szeGxh0QW — СБ України (@ServiceSsu) April 8, 2021

Силовики затримали правопорушника в одному із житлових районів Нової Каховки.

Під час обшуків за місцем проживання та в офісі оперативники виявили документи, які будуть долучені до доказової бази. Також вилучено дві тротилові шашки із електродетонаторами.