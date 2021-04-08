СБУ викрила бойовика «ЛНР», який влаштувався на роботу в МВС
Затриманий мав можливість передавати закриту інформацію представникам терористів
СБУ викрила і затримала екс-співробітника так званої »спецслужби МДБ ЛНР», який переїхав на територію України і працевлаштувався в Міністерства внутрішніх справ. Про це 8 квітня повідомила прес-служба СБУ.
Слідчі встановили, що зловмисник незаконно обійняв посаду адміністратора одного з сервісних центрів МВС у Херсонській області. Під час оформлення на роботу він надав сфальсифіковані документи.
За оперативною інформацією, він мав можливість передавати інформацію із закритих баз даних до представників бойовиків.
Упродовж 2015-2016 років чоловік був «оперативним співробітником МДБ ЛНР». Він вербував громадян по обидві сторони лінії розмежування і залякував проукраїнськи налаштоване населення.
Силовики затримали правопорушника в одному із житлових районів Нової Каховки.
Під час обшуків за місцем проживання та в офісі оперативники виявили документи, які будуть долучені до доказової бази. Також вилучено дві тротилові шашки із електродетонаторами.