Служба безпеки України затримала ватажка терористичної групи з так званої «ЛНР» на Дніпропетровщині. Угруповання причетне до вбивства співробітника СБУ та підриву мосту через річку Сіверський Донець. Про це повідомила прес-служба відомства у п’ятницю, 2 квітня.

Чоловік приєднався до російських бойовиків у 2014 році. Він організував та очолив терористичну групу, яка брала участь в боях проти української армії.

За даними слідства, група позбавляла волі людей для викупу, підірвала міст через річку Сіверський Донець, а також причетна до вбивства співробітника Служби безпеки України.

«Через деякий час бойовик вирішив залишити терористичне угруповання через конфлікт з ватажками і побоювання за власне життя та повернувся на територію, підконтрольну українській владі», – йдеться у повідомленні.

Бойовика затримали на Дніпропетровщині. Йому повідомили про підозру одразу за трьома статтями – про посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, диверсію та створення терористичної групи чи організації.