Загалом було ввезено продукції майже на 300 млн грн

Служба безпеки України викрила, задокументувала та блокувала масштабні поставки продукції на суму понад 300 млн грн з тимчасово окупованої Луганщини транзитом через територію РФ на українські промислові підприємства, організовану групою комерсантів. Про це повідомила прес-служба СБУ

Зазначається, що фігуранти протягом 2017-2020 років налагодили постачання промислових товарів з виробничих потужностей, що знаходяться в ОРЛО, до металургійних та машинобудівних підприємств України.

Продукцію зловмисники переправляли через неконтрольовані ділянки кордону України з Росією на тимчасово окупованій території. У Росії ділки підміняли та фальсифікували митні документи, потім товари імпортували в Україну під виглядом продукції російського виробництва.

Отримані кошти переводили у готівку через фіктивні фірми. Частину грошей переправляли на тимчасово неконтрольовану територію України і використовували для фінансування окупаційної влади так званої «ЛНР» і незаконних збройних формувань.

Оперативники СБУ затримали на митниці вантажівку з товаром, розмитнення якого здійснювалося за підробленими документами і сертифікатами походження.

Правоохоронці провели кілька одночасних обшуків у Запорізькій, Харківській, Донецькій областях і Києві, вилучили комп’ютери та документи, а також знайшли майже 2,5 млн грн готівкою, ще контрафактної продукції на майже 10 млн грн.