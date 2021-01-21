Контррозвідка СБУ затримала в Одеській області бойовика «ЛНР», причетного до ввезення російської техніки та озброєння на територію України. Наразі затриманий надає слідчим інформацію про переміщення військової техніки з Росії до окупованої Луганщини, а також дані кадрових російських військових і співробітників спецслужб, які курували діяльність бойовиків.

Одеська обласна прокуратура у четвер, 21 січня, зазначає, що затриманий 31-річний чоловік працював на окупантів у 2014-2016 роках. До лав бойовиків «ЛНР» він приєднався у жовтні 2014 року. Через рік він отримав штатну посаду в так званому «Міністерстві державної безпеки ЛНР».

«Зі зброєю в руках він виконував завдання із забезпечення пропускного режиму на КПП «Дякове» (ТОТ Луганської області на кордоні з Росією), через яке на територію України незаконно постачалась російська військова техніка і озброєння», – йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Затриманий наразі надає слідчим інформацію про переміщення військової техніки та озброєння з території Росії до окупованої Луганської області, персональні дані кадрових російських військовослужбовців і співробітників спецслужб, які курували діяльність бойовиків «МДБ ЛНР».

Йому повідомили про підозру за статтею про створення терористичної групи чи терористичної організації та вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.