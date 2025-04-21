Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі

СБУ затримала у Київській та Івано-Франківські області п’ятьох проросійських інтернет-агітаторів. Зловмисники, серед яких був однопартієць колишнього нардепа Євгена Мураєва, виправдовували воєнні злочини росіян та підтримували війну в Україні, повідомили у пресслужбі СБУ у понеділок, 21 квітня.

Зокрема, правоохоронці затримали 58-річного чоловіка, який був колишнім функціонером забороненої партії «Наші» проросійського екснардепа Євгена Мураєва. За даними слідства, він був адміністратором однієї з груп, яка популяризувала партію у соцмережі Facebook.

Зловмисник поширював фейки та дезінформацію про Сили оборони, ситуацію на фронті та хвалив російського диктатора Владіміра Путіна. Зазначається, що група охоплювала 27 тис. користувачів.

«Ще один фігурант – співробітник одного із заводів на Київщині, який популяризував окупантів під час спілкування з колегами. Крім цього, СБУ затримала також ворожу агітаторку у столиці. Зловмисниця зареєструвалась у заборонній соцмережі “Вконтакте”, де підтримувала окупаційні угруповання РФ», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Крім того, правоохоронці викрили мешканку села Богородчани на Прикарпатті, яка в російській соцмережі «Однокласснікі» героїзувала росіян та виправдовувала окупацію України. Також на Прикарпатті затримали водія місцевої торгівельної компанії, який виправдовував злочини Росії під час провокаційних розмов з колегами.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України). Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі зловмисники перебувають під вартою.