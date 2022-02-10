В закинутій будівлі, розташованій у передмісті Запоріжжя, працівники Служби безпеки України знайшли схованку зі зброєю, яка була засипана сміттям, повідомляє вранці в четвер, 10 лютого, ТСН.

Працівники СБУ вилучили зі схованки протитанковий гранатомет, десяток гранат, запали та майже тисячу набоїв різного калібру. Тепер правоохоронці з’ясовують, хто і з якою метою сховав зброю.

У СБУ зазначили, що попри те, що схованку засипали сміттям, її було легко розкопати.

Водночас на сайті СБУ інформації про виявлений арсенал зброї станом на ранок четверга не було.