Палата депутатів Люксембургу визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Палата депутатів Люксембургу ухвалила рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Не можна забувати про мільйони жертв тоталітарного московського режиму. Дякую за підтримку України», – написав Шмигаль.

Загалом Голодомор геноцидом українського народу вже визнали парламенти майже трьох десятків країн світу, зокрема і в Європі.

Протягом весни до такого кроку вдалися, серед іншого, нижня палата парламенту Бельгії, парламент Ісландії та верхня палата французького парламенту, а також парламент Словенії і Палата громад Британії.