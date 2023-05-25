Для ухвали резолюції про Голодомор має проголосувати частково обмежена в рішення Палата лордів

Нижня палата британського парламенту одностайно проголосувала за визнання українського Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомили у прес-службі парламенту Великої Британії у четвер, 25 травня.

Усі обранці Нижньої палати визнали, що Голодомор, який спровокувала радянська влада, був створений штучно. Внаслідок Голодомору 1932-1933 років загинули мільйони українців центрального, східного та південного регіонів.

«Багаторічна політика уряду Його Величності полягає в тому, щоб не визнавати геноцид, що дуже небажано щодо подій, які відбулися 90 років тому. Тому ми бажаємо, щоб Велика Британія була додана до постійно зростаючого списку країн, які визнають звірства, скоєні сталінським СРСР в Україні в 1932-1933 роках, такими, якими вони були: геноцидом», – повідомили у прес-службі парламенту.

Відповідну резолюцію в Палаті громад винесла на розгляд депутатка Консервативної партії Полін Летгем. Зазначимо, що для затвердження резолюції щодо Голодомору проголосувати має і Верхня палата (Палата лордів), яка має обмежені функції в парламенті й здебільшого ухвалює ті рішення, які ухвалила Нижня палата.