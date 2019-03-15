В Україні оголосили штормове попередження, на заході пориви вітру до 25-28 м/с

Українців просять бути обережними під час погіршення погодних умов

СуспільствоКатерина Чурилова, 15 березня6910

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В Україні оголосили штормове попередження, на заході пориви вітру до 25-28 м/с
фото ілюстративне
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Через прогнозовані потужні пориви вітру впродовж 16-17 березня в Україні оголосили в жовтий рівень небезпеки. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Зокрема, згідно з даними синоптиків, протягом доби 16 березня та вночі 17 березня в Україні пориви вітру становитимуть 15-20 м/с, вдень 16 березня у західних областях подекуди 25-28 м/с.

Водночас вночі 16 березня на Закарпатті та в Карпатах окрім вітру зі швидкістю 15-24 м/с будуть значні опади – дощ та мокрий сніг.

Через такий прогноз синоптики та рятувальники оголосили в країні перший рівень небезпеки — жовтий.

Мапа з метеорологічним попередженням

Мапа з метеорологічним попередженням про буревій

Міжнародні стандарти ділять погодні умови за кольоровою шкалою. Кожному кольору відповідає певна погода і кожен колір позначає рівень небезпеки для людини. Під час жовтого рівня небезпеки синоптики радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у вирі погодних явищ, на вулицю людям бажано виходити якомога акуратніше.

Як повідомляв ZAXID.NET, востаннє штормове попередження в Україні оголошували минулими вихідними – 8-10 березня. Через сильні буревії тоді в різних регіонах України були повалені дерева, зірвані дахи і обірвані лінії електропередачі. Також внаслідок негоди загинули троє людей: на Вінниччині 11-річна дівчинка і 29-річна жінка загинули від падіння дерев, а на Житомирщині жінку на смерть придавив дах супермаркету.

У сусідній Польщі через негоду поранення отримали троє людей, 150 тис. людей тимчасово залишились без електрики.

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