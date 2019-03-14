Циклон Franz приніс до Західної України похмуру і дощову погоду

У центрі та на сході країни натомість без опадів завдяки антициклону Gabi

СуспільствоКатерина Чурилова, 14 березня3170

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Циклон Franz приніс до Західної України похмуру і дощову погоду
фото ілюстративне, AFP/Getty Images
Синоптики пообіцяли для західних областей дощову погоду впродовж двох днів

Територію України 14 березня накриє циклон Franz з атмосферним фронтом на заході країни та антициклон Gabi – в центральних областях і на півдні. Як повідомила у Facebook синоптикиня Наталія Діденко, в західних і північних областях, а також у Вінницькій області буде хмарно з опадами.

У південній частині країні, в більшості центральних областей та на півдні буде суха погода.

Вітер 14 березня буде південного напрямку, 5-10 м/с, на заході можливі пориви до 15 м/с.

Температура повітря вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень очікується 4°...8° тепла, в Одеській області, в Чернівецькій області та Закарпатті до 9°…11° тепла.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 14 березня в країні дещо потеплішає, однак подекуди буде мокрий сніг й дощ. Зокрема, опади прогнозують західних областях, а також на Житомирщині, на решті території буде сухо.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних областях 4-8° морозу; вдень 5-10° тепла; у Карпатах вночі й удень 1-6° морозу.

15 березня синоптики прогнозують в східних і західних областях невеликий дощ, на решті території — без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла; вдень 6-11° тепла, в східних областях 3-8° тепла; в Карпатах вночі та вдень 1-6° морозу.

«16 березня північний циклон з центром над Балтикою та його атмосферні фронти принесуть в Україну ускладнення погоди – дощі та сильний вітер. Лише східні області утримаються від опадів та штормового вітру», – повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Також, як інформує Гідрометцентр, вже з 17 березня до України повернеться справжня весна. На всій території країни, окрім Луганська і Донецька, буде сонячно і без опадів.

Синоптична мапа на 17 березня

Синоптична мапа на 17 березня

У Луганській і Донецькій областях буде хмарно, випаде дощ, температура повітря 10°…12° тепла. На решті території України температура 12°…18° тепла. Найтепліше буде на заході України.

18 березня по всій Україні буде сонячно і без опадів. На заході України 13°…18°, на сході 12°…16° тепла. На півдні та в Криму 12°…18°, а на півночі 15°…18° тепла. В центрі України та в Києві 16°…18° тепла.

До слова, як кліматичні зміни впливають на Україну можна дізнатись зі статті «То в жар, то в дощ».

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