У бойківському селі Орів, що за 100 км від Львова, вулицю Шевченка внесли у Книгу рекордів України. Експерти зафіксували, що вона є найдовшою у країні. Протяжність цієї сільської вулиці – 14 км. А ще вона єдина у селі, бо кожна з 855 хат зведена саме на ній.

В Орові вірять, що тепер їхнє село стане відомим на всю країну. І сподіваються на позитивні зміни, зокрема інфраструктурні. Адже, до прикладу, дорогу востаннє ремонтували ще у 1970-х роках. А ще очікують, що кількість туристів до Орова тепер зросте. Бо подивитися тут, кажуть, є на що.

«У нас є джерела мінеральної води «Нафтуся», є готелі, садиби зеленого туризму. А ще – ліси, гриби, ягоди. Але все цікаве можна побачити саме на цій вулиці. І тепер, коли її занесли до Книги рекордів, ми сподіваємося, що до нас буде приїжджати ще більше гостей», – розповідає староста села Тетяна Сухроменда.

Орів має давню історію. Тут є бойківський храм, який звели ще у XIX столітті, та мальовничі краєвиди й гірська річка. А у місцевій школі пишаються, що колись тут трудився сам глава греко-католицької церкви Святослав Шевчук.

Наразі у громаді вже запланували встановити оглядовий майданчик наприкінці найдовшої вулиці. А згодом – прокласти туристичні маршрути до Тустанських скель та Східниці.

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