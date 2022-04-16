Синоптики оголосили на Львівщині штормове попередження
У суботу у Львові очікуються дощі з мокрим снігом та сильний вітер
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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На суботу, 16 квітня, у Львові та області синоптики оголосили штормове попередження. Максимальна температура повітря становитиме 8°С.
Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, на всій території Львівської області 16 квітня прогнозують грозу з поривами північно-західного вітру 15-20 м/с.
Удень дощ із мокрим снігом. Температура впродовж доби коливатиметься від 3 8°С тепла.
Рятувальники закликають мешканців області бути обережними на вулиці, ходити подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та будмайданчиків.
Нагадаємо, що наступного тижня синоптики попередили про сильні заморозки до -6°С на Львівщині.
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