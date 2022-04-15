Із суботи, 16 квітня, у Львові та області погіршиться погода: денна температура повітря не перевищуватиме 8°С тепла, а вночі можливі заморозки до -6°С. Про це повідомляє львівський гідрометцентр.

У суботу, 16 квітня, на Львівщині буде хмарно, дощ, вдень подекуди з мокрим снігом. Вдень місцями гроза. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура впродовж доби 3 – 8°С тепла.

У неділю, 17 квітня, хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Вночі сильний заморозок від -1°С до -6°С, температура повітря вдень 3 – 8°С тепла.

У понеділок, 18 квітня, хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Вночі сильний заморозок від -1°С до -6°С, температура повітря вдень 3 – 8°С тепла.

Протягом вівторка – середи, 19 – 20 квітня, мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Вночі 19 квітня сильний заморозок -1 -6°С; 20 квітня 1 – 6°С тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозок 0 – 3°С; температура вдень 2 – 7°С тепла.