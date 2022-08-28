На Львівщині прогнозують грози та шквали

У понеділок, 29 серпня, Львівський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує грози та шквали. Мешканців просять зважати на прогноз погоди та бути обачними.

За даними Львівського гідрометцентру, 29 серпня вранці та вдень можливі грози, шквали 15 – 20 м/с, град. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28° тепла.

Міське управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони нагадує правила поведінки під час грози.

Якщо ви вдома – зачиніть усі вікна та двері, щоб не було протягу, бо він притягує кульову блискавку. Вимкніть з мережі усі електричні прилади – вони притягують блискавки, зокрема й телефон – є загроза влучання блискавки під час розмови.

На вулиці не ховайтесь під деревами, бо вони притягують блискавки. Також є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру і завдати шкоди. Уникайте металевих парканів, рекламних щитів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач і, в жодному разі, не розкривайте парасольки, якщо маєте її з собою – металеві прути притягують розряди.

У лісі не ховайтеся на підвищеннях і не бігайте, будьте там, де низькі дерева. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільше проводять розряд електрики, найменше – верба, клен та кущі.

У полі знайдіть заглиблення в землі і присядьте. Бажано, щоб це місце було сухим, бо волога земля сильніше проводить електрику.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, львів’ян просять повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580.