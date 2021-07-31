У неділю, 1 серпня, у Львівські області прогнозують грози з сильним вітром і градом. При цьому в місті збережеться 28-30-градусна спека

Як ідеться в повідомленні Львівського гідрометцентру, 1 серпня на Львівщині очікуються грози, місцями значні дощі, вдень подекуди пориви південно-східного вітру та шквали 17–22 м/с, град. У Львові гроза, вдень шквали 17–22 м/с та град. Температура повітря вночі 17-19°С, вдень 20-18°С.

У понеділок, 2 серпня, у області можлива мінлива хмарність та короткочасні дощі, місцями значні. Грози, вдень подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер вночі південно-західний 3–8 м/с, вдень південно-східний, 7–12 м/с, місцями пориви та шквали 17–22 м/с. Температура вночі 13–18°С, вдень 26–31°С тепла.

У Львові також прогнозують мінливу хмарність із короткочасними дощами, грозою і градом. Уночі та вранці слабкий туман. Вітер вночі південно-західний 3–8 м/с, вдень південно-східний, 7–12 м/с, шквали 17–22 м/с. Температура вночі 15–17°С, вдень 28–30°С тепла.