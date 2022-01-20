До кінця доби 20 січня у Львові та області очікують грози

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Львові та області. До кінця доби 20 січня прогнозують грози.

«На території Львівської області в найближчі дві години із збереженням до кінця доби 20 січня місцями грози. У місті Львові в найближчі дві години із збереженням до кінця доби 20 січня гроза», – йдеться у повідомленні Львівського гідрометцентру, поширеному увечері четверга, 20 січня.

14 січня у Львові мешканці вже спостерігали сильну зимову грозу. За даними синоптиків, востаннє такі незвичні зимові явища у Львові фіксували у 1925 та 1927 роках.

У найближчі дні на Львівщині прогнозують хуртовини, сильний вітер та посилення морозів до -15°, місцями до -20°.