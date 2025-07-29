У понеділок, 29 липня, у Львові та Львівській області очікуються дощі та грози. Львівська міськрада закликає львів’ян бути обережними та повідомляти про непередбачувані випадки на «Гарячу лінію міста» (15-80).

Як вказано у прогнозі синоптиків львівського гідрометцентру, у вівторок, 29 липня, у Львові та області будуть дощі, місцями можливі грози. Денна температура повітря становитиме приблизно 22°С.

У середу, 30 липня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями, можливі дощі та грози. Денна температура повітря становитиме близько 23°С, а вночі опускатиметься до 14°С.

Львівська міськрада закликає містян бути обережними під час грози та не ховатись під деревами, оскільки вони притягують блискавки та є небезпека падіння гілок. У випадку виникнення непередбачуваних ситуацій львів’ян просять телефонувати на «Гарячу лінію міста» (15-80).