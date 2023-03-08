Пориви вітру сягатимуть 20 м/с

Львівські синоптики попереджають про погіршення погоди у четвер, 9 березня. У Львові та області дощитиме, а пориви вітру сягатимуть 20 м/с.

За прогнозом Львівського регіонального гідрометцентру, 9 березня на Львівщині дощитиме (вночі подекуди з мокрим снігом). Вітер західний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 6 - 11° тепла.

Атмосферний тиск коливатиметься, відносна вологість істотно не зміниться.

Мерія Львова закликає усіх учасників дорожнього руху зважати на прогноз погоди й бути обачними. Зокрема, під час негоди не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити.