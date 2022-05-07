7-8 травня дощі та грози пройдуть у всіх західних областях України

У вихідні, 7 та 8 травня, у західних областях України синоптики прогнозують дощі та грози. Водночас, буде тепло до +20°С.

За даними Укргідрометцентру, у суботу, 7 травня, короткочатні дощі, місцями грози прогнозують на Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, на Рівненщині, Волині, Закарпатті та на Буковині. Температура повітря становитиме до +20 °С вдень.

У неділю, 8 травня, дощі та грози пройдуть у всіх західних областях. Нічна температура до 10 градусів тепла, а денна підніметься до +22 °С.

У понеділок, 9 травня, дощі на заході України припиняться. Нічна температура буде в межах 6-9 градусів тепла, а денна +14-17 °С. У той час на Закарпатті температура підніметься до +23 °С.

10-11 травня у західних областях теж буде без опадів. Нічна температура повітря становитиме від 3-5°С, а на Закарпатті до 8 °С. Денна температура 10 травня коливатиметься у межах 13-15 °С, а 11 травня потепліє до 19-22 °С.