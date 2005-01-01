Синоптики прогнозують туман та ожеледицю на дорогах Львова та області

Синоптики прогнозують туман та ожеледицю на дорогах

Львівський регіональний центр із гідрометеорології інформує, що по території Львівської області та місту Львову ввечері із збереженням до кінця доби 11 січня та вночі і вранці 12 січня місцями туман, видимістю 200 – 500 м, на дорогах ожеледиця. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

На найближчу добу у Львові синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Вночі та вранці туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 1 – 3° морозу, вдень 1 – 3° тепла.

13 січня прогнозується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 2 – 7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

14 січня – мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 6 – 11° морозу, в горах 14 – 16° морозу, вдень 0 – 5° морозу.