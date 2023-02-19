Львів'ян попередили про сильний вітер і ожеледицю

У понеділок, 20 лютого, на Львівщині синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. Також попереджають, що вночі та вранці на дорогах буде ожеледиця.

За даними Львівського регіонального гідрометцентру, погоду в понеділок визначатиме вплив атмосферних фронтів від циклонів над північно-західною Європою.

У Львові та в області буде хмарно з проясненнями. Часом невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер західний 9-14 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла. Погіршення видимості при опадах.