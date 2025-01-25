Із неділі, 26 січня, у Львові та Львівській області очікується значне потепління до 13°С. Така тепла погода, за прогнозом синоптиків, збережеться в області кілька днів.

Як повідомили синоптики львівського гідрометцентру, у неділю, 26 січня, на Львівщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с, сильні пориви вітру 15 – 20 м/с. Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 8°С – 13°С тепла. У Львові денна температура повітря становитиме до 12°С.

У прогнозі погоди на сайті Укргідрометцентру вказано, що із понеділка по середу, 27 – 29 січня, на Львівщині збережеться тепла погода, позначки термометра сягатимуть до 12°С – 13°С. У понеділок та вівторок опадів не прогнозують, а у середу, 29 січня, можливий незначний дощ.

Із четверга, 30 січня, температура повітря знижуватиметься. До прикладу, у четвер, синоптики Укргідрометцентру прогнозують максимальну денну температуру повітря до 7°С тепла.