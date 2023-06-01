Збройні сили України протягом минулих днів призупинили просування на флангах на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку змінено формат операції, тому спостерігається тимчасове затишшя. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в коментарі УП.

За його словами, ситуація на Бахмутському напрямку змінилася. Спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога при збільшенні кількості обстрілів з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів.

«На перший погляд здається, що ворог відмовився від продовження наступальних дій на цьому напрямку, але це враження не відповідає дійсності», – пояснив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Тимчасово відбулася зміна формату операції, що повʼязане з виведенням підрозділів «Вагнера» та заміною їх на армійські та десантні частини. Тому нинішня ситуація може справляти враження затишшя. Сирський підкреслив, що ворог прагне перехопити ініціативу, щоб не допустити українських контрнаступальних дій та самому перейти у наступ.

Крім того, командувач повідомив, що Збройні сили України протягом минулих днів призупинили просування на флангах на Бахмутському напрямку.