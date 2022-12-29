Під час спецоперації на території Молдови затримали трьох людей

Служба безпеки України спільно зі Службою інформації та безпеки Молдови (SIS) заблокувала транснаціональний канал втечі ухилянтів до Євросоюзу. Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, організатори пропонували українським громадянам призовного віку виїхати за межі України поза контрольно-пропускними пунктами.

«Трафік» пролягав із території Вінницької та Чернівецької областей до Молдови, а далі – обхідними шляхами до країн ЄС. За одним із таких маршрутів треба було плисти на човнах через річку Дністер.

Вартість такої поїздки становила від 4,5 тис. доларів, сума залежала від регіону проживання і терміновості виїзду. Слідчі зазначають, що до угруповання, яке організовувало канали нелегальної міграції, входили громадяни і України, і Молдови.

Для пошуку потенційних клієнтів вони використовували власні зв’язки, зокрема серед представників кримінальних кіл.

Правоохоронці затримали організаторів та учасників «схеми». Під час спецоперації на території Молдови затримали трьох людей. Усі затримані – громадяни Молдови віком від 25 до 50 років. Спецслужба Молдови повідомляла, що вони з міста Атаки поблизу українського кордону та міста Могилів-Подільський на Вінниччині.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів було знайдено речові докази, зокрема гроші, одержані від «туристів». В організатора схеми вилучили 1600 доларів, які йому були передані раніше під контролем українських правоохоронців чоловіком призовного віку за перетин кордону для подальшого виїзду до країн ЄС.

Як зазначається, завдяки роботі спецслужб обох країн вдалося запобігти нелегальному виїзду до західних країн понад сотні ухилянтів.