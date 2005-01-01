Спійманий на хабарі у ₴200 тис. лікар з Тернополя отримав політичний притулок в Німеччині

Справа Ігоря Вардинця досі не зрушила з місця

Ігор Вардинець, скандально відомий керівник тернопільської районної лікарні та екс-депутат Тернопільської обласної ради, котрого було спіймано на хабарі у 200 тис. грн, отримав політичний притулок у Німеччині. Про це він заявив 8 червня в інтерв'ю порталу te.20minut.ua.

Верховний земельний суд м. Штутгарт, розглядаючи справу про екстрадицію Ігоря Вардинця, звільнив останнього з-під варти за станом здоров’я, визначив розмір грошової застави і надав можливість лікуватися. В цьому рішенні суд керувався висновками місцевих лікарів, наданих німецьким суддям.

Сам Вардинець в інтерв’ю порталу te.20minut.ua заявив, що він досі перебуває на своїй посаді, не переховується від слідства і є відкритим до подальших зрушень у справі, проте з вини українських правоохоронних органів справа вже давно зупинилася і не розслідується. Поліція вже два роки намагається добитися його екстрадиції

«Всі рішення судів опротестовані, але справа зупинена і не розслідується. Я вже тричі звертався з позовами і рішеннями німецьких судів. Вся справа тут, в Німеччині, розглядалась майже два роки. Я отримав політичний притулок у зв’язку з переслідуваннями і порушеннями моїх прав в Україні. Моє місце перебування відоме, я відкритий для слідства», - заявив Вардинець, коментуючи стан розгляду справи.

Як стверджує сам втікач, він вже давно хоче повернутися до України і з метою пришвидшення цього процесу, його справа, після довготривалого розгляду у німецьких судах, передана до Європейського суду.

Нагадаємо, що у квітні 2015 року лікар був затриманий на хабарі у 200 тис. грн. Цю суму чиновник ніби-то вимагав у приватного підприємця за продовження оренди приміщення в Тернопільській районній лікарні. Після тривалої судової тяганини, Вардинець покинув межі України під приводом необхідності проведення операції на його серці. Ігор Вардинець підозрюється у скоєнні корупційного злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до десяти років.