На Тернопільщині директорка санаторію привласнила гроші на реабілітацію військових

СуспільствоОлег Костюк, 8 червня880

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Співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили механізм привласнення бюджетних коштів, виділених на психологічну реабілітацію учасників бойових дій в санаторії на Тернопільщині. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Оперативники СБ України встановили, що директор санаторного комплексу на Тернопільщині привласнила бюджетні кошти у великих розмірах, виділені медичному закладу у рамках реалізації бюджетної програми. За рахунок цієї суми пройти курс психологічної реабілітації повинні були майже сто учасників бойових дій», – сказано в повідомленні.

За результатами проведення слідчих дій директору повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тривають слідчі дії.

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