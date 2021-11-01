У масштабній аварії люди не зазнали серйозних травм

На дорозі біля Рівненського зоопарку у понеділок, 1 листопада, сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Водій Volkswagen Passat виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся із ЗАЗ-1102, а потім з Honda Civic. Лише дивом ніхто з водіїв та пасажирів серйозно не постраждав. Водій Volkswagen пояснив, що заснув за кермом.

Повідомлення про автопригоду на вулиці Київській у Рівному у поліцію надійшло 1 листопада о 14:40. Поліцейські на місці події встановили, що 25-річний мешканець Ковеля на автомобілі Volkswagen Passat виїхав на смугу зустрічного руху й зіткнувся спочатку із ЗАЗ-1102, а потім — із Honda Civic. Від удару ЗАЗ перевернувся й наштрикнувся на відбійник, а Volkswagen винесло з траси, він зупинився від удару у світлофорний стовп. Усі учасники ДТП отримали незначні тілесні ушкодження.

«В салоні автомобіля Honda перебувало подружжя киян з трьома дітьми. Після огляду медиками та надання допомоги їх усіх, а також водія ЗАЗ та пасажира Volkswagen відпустили», – повідомляє поліція Рівненської області.

Слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали розслідування. Огляд водія Volkswagen на стан сп’яніння показав, що він був тверезий, однак у нього відібрали біологічні зразки. Він пояснив поліцейським, що заснув за кермом. Його Volkswagen зазнав найбільш серйозних пошкоджень.