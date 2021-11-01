Mitsubishi Pajero зіткнувся із потягом на залізничному переїзді

На Харківщині автомобіль Mitsubishi Pajero виїхало на залізничний переїзд, після чого в нього врізався пасажирський поїзд. За даними ЗМІ, за кермом авто перебувала депутатка Харківської обласної ради Ольга Львова – її госпіталізували.

Аварія трапилася 30 жовтня пообіді в селі в Максимівка, що на Харківщині, повідомляє поліція області. 63-річна водійка Mitsubishi Pajero виїхала на регульований залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофору з увімкненою звуковою сигналізацією. Після цього в праву частину авто влетів пасажирський потяг «Лисичанськ-Ужгород», який відправлявся зі станції цього села.

Жінку госпіталізували до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Ім'я постраждалої водійки поліцейські не повідомили. За даними місцевого сайту Newsroom, за кермом автомобіля перебувала депутатка Харківської облради Ольга Львова. В результаті ДТП вона дістала струс мозку та садна.

Ольга Львова – депутатка Харківської облради від фракції партії «Блок Світличної-Разом!». Також є членом комісії з питань соціальної політики, співпраці з інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та у справах учасників АТО/ООС. Як пише рух «Чесно», у 2020 році її спімали на «гречкосійстві» – вона під час пандемії коронавірусу розвозила продуктові набори літнім людям свого округу.