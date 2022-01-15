Справу про авіакатастрофу Ан-26 у Харкові скерували до суду. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

колишніх військових посадовців підозрюють у порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також у недбалому ставленні до військової служби. У справі шість підозрюваних:

командувач повітряних сил Збройних сил України Сергій Дроздов;

колишній командир військової частини А-4104 В'ячеслав Глазунов;

керівник польотів Олександр Жук;

заступник командира військової частини А-4104 Віктор Вовк;

заступник командира військової частини з льотної підготовки Роман Куценко;

депутат обласної ради, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Олександр Турінський.

Їх судитимуть за ст. 416 та ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі до 15 років.

За даними слідства, ці колишні військові посадовці не забезпечили безпеку на довірених їм напрямках, а також порушили правила підготовки та проведення польотів.

В Офісі генпрокурора кажуть, що таке недбале ставлення до військової служби призвело до катастрофи літака Ан-26 у вересні 2020 року поблизу міста Чугуїв Харківської області – тоді загинули 26 військовослужбовців.

Авіакатастрофа Ан-26 на Харківщині сталася надвечір 25 вересня 2020 року. З 27 людей на борту (20 курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил і семеро офіцерів, ще одного курсанта не допустили до польоту) одразу після аварії вижили двоє.

Один із них (курсант зі Львова) помер у Харківській лікарні невідкладної медичної допомоги, інший (із Харківської області) лікувався у Харківському військовому шпиталі, він отримав незначні травми.