Справу про авіакатастрофу Ан-26 під Чугуєвом направили до суду
Шістьом підозрюваним загрожує до 15 років в'язниці
До теми
Справу про авіакатастрофу Ан-26 у Харкові скерували до суду. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
колишніх військових посадовців підозрюють у порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також у недбалому ставленні до військової служби. У справі шість підозрюваних:
- командувач повітряних сил Збройних сил України Сергій Дроздов;
- колишній командир військової частини А-4104 В'ячеслав Глазунов;
- керівник польотів Олександр Жук;
- заступник командира військової частини А-4104 Віктор Вовк;
- заступник командира військової частини з льотної підготовки Роман Куценко;
- депутат обласної ради, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Олександр Турінський.
Їх судитимуть за ст. 416 та ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі до 15 років.
За даними слідства, ці колишні військові посадовці не забезпечили безпеку на довірених їм напрямках, а також порушили правила підготовки та проведення польотів.
В Офісі генпрокурора кажуть, що таке недбале ставлення до військової служби призвело до катастрофи літака Ан-26 у вересні 2020 року поблизу міста Чугуїв Харківської області – тоді загинули 26 військовослужбовців.
Авіакатастрофа Ан-26 на Харківщині сталася надвечір 25 вересня 2020 року. З 27 людей на борту (20 курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил і семеро офіцерів, ще одного курсанта не допустили до польоту) одразу після аварії вижили двоє.
Один із них (курсант зі Львова) помер у Харківській лікарні невідкладної медичної допомоги, інший (із Харківської області) лікувався у Харківському військовому шпиталі, він отримав незначні травми.