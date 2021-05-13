В авіакатастрофі АН-26 під Чугуєвом загинули 26 українських військовослужбовців

Основна причина катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвим, в якій загинули 26 українських військовослужбовців, – дозвіл на злети конвеєрним способом. Про це повідомив начальник слідчого відділу Державного бюро розслідувань України Вадим Приймачок під час брифінгу, передає «Інтерфакс-Україна» в четвер, 13 травня.

Такі дозволи, як розповідає Приймачок, керівництво давало протягом чотирьох останніх польотів. Це призвело до того, що під час останнього заходу на зліт екіпаж не зміг виявити поломку системи, яка свідчила про некоректну роботу лівого двигуна.

«Внаслідок того, що екіпаж був недостатньо підготовленим до польотів уночі, за відсутності допомоги з боку керівництва, відбулося його падіння з подальшими трагічними наслідками», ­– зазначив він.

Нагадаємо, що нещодавно Офіс генпрокурора заявив, що завершив розслідування в справі про авіакатастрофу літака АН-26. В справі підозрюють шістьох осіб – командувача Повітряних сил ЗСУ, колишнього командира військової частини А4104 і двох його заступників, колишнього керівника польотами на аеродромі «Чугуїв» та, на той час, виконувача обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба.

Вони, за даними слідства, погано підготували документи щодо експлуатації літака, а також неналежно контролювали рівень підготовки пілотів-інструкторів, навчальний процес та дотримання заходів безпеки.

Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: що відомо

25 вересня в Харківській області при заході на посадку на військовий аеродром під Чугуєвом розбився літак Ан-26 Повітряних Сил Збройних сил України. Внаслідок катастрофи загинули 26 людей (в тому числі двоє уродженців Львівщини): 19 курсантів і семеро офіцерів.

У катастрофі вижили двоє курсантів, один з них пізніше помер у лікарні. Із тих, хто перебував на борту літака, живим залишився лише курсант В’ячеслав Золочевський.