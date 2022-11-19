США нададуть близько 20 млн доларів на ініціативу Grain From Ukraine, про яку оголосив президент Володимир Зеленський під час свого виступу на саміті G20. Про це повідомило Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

«США нададуть підтримку через Всесвітню продовольчу програму ООН (ВПП) для сприяння доправленню додаткових поставок українського зерна через Чорноморську зернову ініціативу», – вказано у релізі.

В агентстві нагадали, що до повномасштабного вторгнення РФ Україна була одним із найбільших постачальників ВПП ООН, а також четвертою країною у світі за комерційним експортом пшениці.

Жорстока війна Кремля проти України призупинила поставки, і на місяці мільйони тонн зерна та експорту основних продуктів харчування застрягли в країні. Це посилило і без того катастрофічну глобальну продовольчу кризу та призвело до стрімкого зростання цін на продукти.

«Сьогоднішнє оголошення спирається на 173 млн доларів США, які вже надані ВПП для закупівлі українського зерна, щоб прогодувати людей у ​​країнах, що стикаються з найбільшою продовольчою кризою, включаючи Ефіопію, Ємен та Афганістан. За кошти США було закуплено 210 тисяч метричних тонн продуктів, яких достатньо, щоб прогодувати приблизно 12,6 млн людей протягом одного місяця», – йдеться у релізі.

З початку російсько-української війни Сполучені Штати виділили понад 11 млрд доларів на глобальну продовольчу кризу, включаючи майже 8,6 млрд доларів гуманітарної допомоги.

«Гуманітарна допомога USAID, включно з нашою підтримкою ВПП, включає пряму продовольчу допомогу, а також іншу підтримку, включаючи безпечну питну воду, медичне обслуговування та захист для задоволення потреб, які ще більше погіршилися через продовольчу кризу», – додали в агентстві.

У релізі також вказано, що USAID продовжує допомагати українським фермерам, які ризикують своїм життям, щоб нагодувати світ, в рамках Ініціативи стійкості сільського господарства – Україна (AGRI-Україна).

Ініціатива зосереджена на чотирьох сферах, які мають вирішальне значення для підтримки експорту сільськогосподарської продукції України та її внеску у глобальну продовольчу безпеку: надання критично важливих ресурсів для фермерів; покращення експортної логістики та інфраструктури; розширення доступу фермерів до фінансування та задоволення потреб у сушінні, зберіганні та переробці врожаю. USAID інвестував у цю ініціативу 100 млн доларів, і агентство прагне залучити щонайменше 150 млн доларів у вигляді додаткового фінансування від інших донорів, фондів та приватного сектору.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав учасників саміту G19 (а саме так він назвав його, очевидно, маючи на увазі, що країні-агресорці Росії не місце серед провідних держав світу), приєднатися до реалізації «зернової угоди».

Крім того, голова держави запропонував розширити експортну зернову ініціативу на інші наші порти – зокрема на порти «Миколаїв» та «Ольвія» у Миколаївській області.