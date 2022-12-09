США мають намір виділити Україні додаткових 275 млн доларів військової допомоги. Про це повідомляє The Associated Press із посиланням на американських офіційних осіб.

За словами поінформованих чиновників, у список допомоги увійде велика кількість боєприпасів і високотехнологічних систем для протидії безпілотникам.

Також цей пакет допомоги включатиме 80 тис. боєприпасів для гаубиць і боєприпаси для HIMARS, автомобілі HUMVEE та генератори.

До цього Комітет Палати представників США відхилив резолюцію про аудит військової допомоги Україні, яку просували республіканці, наближені до Дональда Трампа.

У самій Республіканській партії зауважували, що вказаний захід не позбавляє Україну ні поточного, ні майбутнього фінансування. Це радше стосується прозорості.

Своєю чергою, демократи наполягають на швидких поставках Україні озброєння, в тому числі здатного захистити її від ударів РФ по енергетиці.