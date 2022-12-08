Комітет Палати представників США відхилив резолюцію про аудит військової допомоги Україні, яку просували республіканці, наближені до Дональда Трампа. Про це повідомляє The Washington Post.

У Комітеті відхилили пропозицію республіканців про введення аудиту військової допомоги Україні 26 голосами проти 22-х. Цей захід вимагає, щоб виконавча влада передала Конгресу всі документи і повідомлення, що стосуються допомоги України, не пізніше «14 днів після дати ухвалення цієї резолюції».

Але, як зазначає видання, це не означає, що республіканці, наближені до Трампа, не зуміють цей захід ввести. Автор резолюції Марджорі Тейлор Грін пообіцяла ще раз внести на голосування свою пропозицію вже у січні, коли республіканці отримають більшість у Палаті представників.

У самій Республіканській партії зауважували, що вказаний захід не позбавляє Україну ні поточного, ні майбутнього фінансування. Це радше стосується прозорості.

Своєю чергою, демократи наполягають на швидких поставках Україні озброєння, в тому числі здатного захистити її від ударів РФ по енергетиці.