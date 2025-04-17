Страсна п’ятниця – це день суворого посту та духовного очищення

Страсна п’ятниця – один із найважливіших і найскорботніших днів у християнському календарі. Вона припадає на п’ятницю перед Великоднем і є кульмінацією Страсного тижня. У 2025 році Страсна п’ятниця відзначатиметься 18 квітня. Що означає це йдень для вірян, пише PMG.

Цей день присвячений спогадам про страждання, розп’яття та смерть Ісуса Христа. У храмах проводяться особливі богослужіння, зокрема читання Страсних Євангелій, що детально описують події цього дня. Віряни беруть участь у Хресній ході, символічно повторюючи шлях Христа на Голгофу.​

Страсна п’ятниця – це день суворого посту та духовного очищення. Віряни відмовляються від їжі та води до виносу Плащаниці, полотна, яке символізує покривало, в яке після розп’яття загорнули тіло Ісуса. Після цього дозволяється вживати лише хліб та воду. Важливо уникати важкої фізичної праці, сварок, гучних розваг та веселощів.​

У народі збереглися різноманітні прикмети та звичаї, пов’язані зі Страсною п’ятницею. Наприклад, вважалося, що якщо в цей день іде дощ – буде врожайний рік, а якщо зранку сонце – літо буде спекотним. Також існувала традиція мовчати весь день, на знак жалоби.​

Страсна п’ятниця – це час для глибоких роздумів, молитви та підготовки до Великодня. Вона нагадує про жертовність і любов Христа, закликаючи вірян до духовного очищення та покаяння.