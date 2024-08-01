ДТП трапилась 5 березня 2024 року в місті Рудки

Самбірський міськрайонний суд виніс вирок водієві Toyota Івану Бузі, який спричинив перекидання автомобіля з причепом, унаслідок чого загинув 17-річний хлопець. Оскільки водій за кермом був нетверезим, суд увʼязнив його на 3 роки.

ДТП трапилась 5 березня 2024 року в Рудках Самбірського району. 24-річний водій Toyota Corolla Іван Буза їхав із причепом, на якому була деревина та сидів 17-річний хлопець та ще двоє пасажирів. Повертаючи ліворуч на вул. Бандери, автомобіль із причепом перекинувся на бік, унаслідок чого неповнолітній юнак загинув на місці ДТП, а ще двоє пасажирів – важко травмувались. Слідчі встановили, що Іван Буза був за кермом нетверезим, у його крові виявили 2,89% проміле алкоголю.

У суді Іван Буза свою провину визнав повністю, у вчиненому розкаявся. Він розповів, що товаришував із загиблим, а пасажири самі попросилися їхати з ним на причепі. Родичі загиблого в суді розповіли, що Іван Буза сплатив їм компенсацію й претензій до нього не мають, просили суд суворо його не карати.

Враховуючи обставини справи, суддя Самбірського міськрайонного суду Ігор Казан визнав Івана Бузу винним за ч. 3 ст. 286-1 ККУ та призначив 3 роки позбавлення волі з вилученням водійських прав на 5 років. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.