У Рудках перекинувся причіп з дровами, загинув 17-річний хлопець

У вівторок, 5 березня, у місті Рудки на Львівщині під час руху легкового автомобіля перекинувся причіп з дровами. У результаті загинув 17-річний хлопець, який сидів на дровах, ще двоє отримали травми.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 13:30 на вул. Степана Бандери у місті Рудки Самбірського району. 24-річний мешканець району, водій легкового автомобіля Toyota, перевозив дрова у причепі. Зверху на дровах перебували троє хлопців – двоє 21-річних та їхній 17-річний товариш. На одному з поворотів причіп перекинувся, внаслідок чого неповнолітній помер від травм на місці ДТП.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, зокрема, чи керував водій Toyota автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Хлопці сиділи на причепі з дровами, у результаті ДТП один з них загинув

За даними ZAXID.NET, у ДТП загинув 17-річний хлопець з села Велика Білина. У Львівському обласному центрі ектреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що 21-річні мешканець села Підгайчики та житель села Конюшки госпіталізовані з переломами та забоями до Самбірської лікарні.