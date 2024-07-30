Радехівський районний суд Львівщини визнав працівника Червоноградського районного ТЦК та СП Віталія Д. винним у нетверезій їзді. Військового оштрафували на 17 тис. грн та заборонили керувати автомобілями протягом року.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, працівник Червоноградського РТЦК та СП Віталій Д. під час комендантської години 22 червня 2024 року їздив нетверезим за кермом авто Opel Zafira. Військового зупинили поліцейські приблизно о 02:00 у Радехові. У водія були ознаки алкогольного сп’яніння: різкий запах алкоголю, поведінка не відповідала обстановці, почервоніння обличчя. Пройти перевірку на стан сп’яніння Віталій Д. відмовився.

У суді працівник ТЦК розповів, що тієї ночі не керував автомобілем, а машина була припаркована на стоянці, коли приїхали поліцейські. Суддя Оксана Патинок під час розгляду справи дослідила усі матеріали та надане поліцією відео, на якому видно, що Віталій Д. був за кермом авто.

Суддя визнала водія винним у п’яній їзді та призначила покарання – 17 тис. грн штрафу з річною забороною керувати транспортними засобами. Постанову ще можна оскаржити.