Потерпілі віддавали гроші та золото, щоб допомогти дітям, які нібито скоїли ДТП

Ужгородський міськрайонний суд визнав раніше судимого уродженця Сумщини Дениса Журавльова винним у шахрайстві. За введення в оману п’ятьох потерпілих, які віддавали гроші та золото, щоб допомогти дітям, які нібито скоїли ДТП, рецидивісту призначили 5 років і 4 місяці ув’язнення.

Як йдеться у вироку, який винесли 28 лютого, Денис Журавлюв упродовж 2018 року дзвонив потерпілим і повідомляв, що їх діти потрапили у ДТП, перебувають на лікуванні і для непритягнення їх до кримінальної відповідальності необхідні гроші. Обвинуваченому вдалося ошукати п’ятьох закарпатців, які віддали шахраєві загалом близько 600 тис. грн.

Під час засідання Денис Журавлюв розкаявся у вчиненому, а суд врахував, що обвинувачений вже був раніше судимим за аналогічний злочин. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Василь Бедьо визнав Дениса Журавльва винним у шахрайстві, що завдало значної шкоди потерпілим, і призначив йому 5 років і 4 місяці ув’язнення. На вирок можуть подати апеляцію.