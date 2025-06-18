Потерпіла зазначила, що наразі примирилася з чоловіком, який перестав вживати алкоголь та знущатися з неї

Воловецький районний суд визнав місцевого мешканця Юрія Талапу винним у домашньому насильстві і призначив йому рік і три місяці ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 4 червня, з листопада 2024 року закарпатець систематично вчиняв психологічне насильство над своєю дружиною. За це його двічі штрафували та призначили рік пробаційного нагляду. У березні 2025 року обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння знову образив дружину нецензурними словами та виштовхував її з будинку.

Під час судового засідання Юрій Талапа визнав свою вину, підтвердивши, що напідпитку неодноразово сварився з дружиною і застосовував фізичне насильство. У свою чергу, потерпіла зазначила, що наразі примирилася з чоловіком, який перестав вживати алкоголь та знущатися з неї. Суд врахував негативну характеристику закарпатця і те, що він вже був раніше судимим.

«Судом не встановлено щирого розкаяння обвинуваченого, осуду своєї поведінки, бажання виправити наслідки вчиненого та готовність нести покарання. Визнання вини суд розцінює як спробу уникнути покарання, а не як жаль з приводу вчиненого», – йдеться у вироку.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Оксана Софілканич визнала Юрія Талапу винним у домашньому насильстві і призначила йому рік і три місяці ув’язнення. На вирок можуть подати апеляцію.