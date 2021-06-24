Костенко віддавав наказ про розгін протестувальників у Черкасах у 2014 році

Екс-командира луганського «Беркута» Валерія Костенка заочно засуджено до 4 років ув’язнення у справі про побиття протестувальників і журналістів перед Черкаською ОДА у 2014 році. Про це 24 червня повідомив Офіс генпрокурора.

Прокуратура довела, що обвинувачений, перебуваючи 27 січня 2014 року на Соборній площі в Черкасах, віддав наказ підлеглим працівникам про застосування спецзасобів і затримання мирних мітингувальників, а також перешкоджав діяльності журналістів.

За даними правоохоронців, екс-беркутівець переховується на тимчасово окупованій території Луганської області та обіймає керівну посаду у так званому «МВС ЛНР». Потерпілі у справі Олег Собченко та Станіслав Кухарчук задоволені тим, що справа дійшла до вироку, але вважають, що покарання могло бути і серйознішим.

У підсумку суд визнав винним екс-командира батальйону міліції особливого призначення «Беркут» при Головному МВС у Луганській області за вчинення кримінальних правопорушень стосовно учасників мирних акцій протесту під час Революції Гідності (ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 365 КК України).

Його засуджено до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки.