Суд Європейського Союзу вважає, що Рада ЄС не проконтролювала дотримання українською судовою системою права на захист колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова, який втік до Росії. Відповідно, Рада ЄС допустила помилку, коли внесла Азарова у санкційні списки. Відповідне рішення суду від 16 грудня в четвер, 24 грудня, процитувало ZN.ua.

«Звідси випливає, що, прийнявши рішення залишити ім'я заявника в списку, Рада ЄС припустилась помилки оцінки. За цих обставин оскаржувані дії повинні бути анульовані тою мірою, в якій вони відносяться до заявника, без необхідності розглядати його клопотання про заходи щодо організації процедури», – вважає суд.

З урахуванням цього суд зупинив рішення ЄС про запровадження санкцій проти Азарова.

Рада ЄС ввела санкції проти Миколи Азарова в 2014 році. Однак у березні 2020 року набуло рішення Ради ЄС про зняття з нього санкцій. Цим же рішенням Рада ЄС виключила зі санкційного списку екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

У 2019 році ЄС виключив із санкційного списку колишнього голову Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва. Ще раніше ЄС зняв обмеження з колишньої міністерки юстиції Олени Лукаш та нардепа Сергія Клюєва, а також з екс-«регіонала» Юрія Іванющенка та Віктора Януковича-молодшого у зв’язку з його смертю.