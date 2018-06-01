Суд ЄС частково скасував санкції проти розшукуваного Україною Сергія Арбузова

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 12:47420

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Європейський суд у Люксембурзі ухвалив рішення про скасування санкцій ЄС, запроваджених Радою Євросоюзу проти колишнього в.о. прем'єр-міністра України і екс-голови Нацбанку Сергія Арбузова в березні 2017 року. Про це йдеться у рішенні від 6 червня, пише «Європейська правда».

Суд постановив анулювати рішення Ради ЄС від 3 березня 2017 року про обмежувальні заходи, спрямовані проти осіб та компаній, запроваджені з огляду на ситуацію в Україні.

Суд також зобов’язав Раду ЄС компенсувати усі юридичні витрати.

Слід зазначити, що це рішення суду не скасовує цьогорічного рішення Ради ЄС про продовження замороження активів проти Арбузова, тому він залишається під європейськими санкціями.

3 березня 2017 року Рада ЄС продовжила до 6 березня 2018 року рішення про замороження рахунків 15 осіб, визнаних відповідальними за незаконне привласнення українських державних коштів або за зловживання службовим становищем.

Санкції проти Януковича і його оточення були запроваджені у березні 2014 року і з того часу щороку термін їхньої дії продовжували.

Під час останнього продовження санкцій Радою ЄС із санкційного списку прибрали колишнього міністра юстиції України часів Януковича Олену Лукаш та нардепа Сергія Клюєва.

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