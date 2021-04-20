Печерський суд заочно арештував ексглаву МВС Захарченка

Печерський райсуд Києва заочно арештував колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та його заступника Віктора Ратушняка у справі про незаконне постачання гранат із Росії. Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

У прокуратурі наголосили, що рішення суду дає право обвинуваченню розпочати екстрадицію вказаних осіб. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування.

Слідство зʼясувало, що екс-посадовці міністерства організували у січні 2014 року незаконне постачання в Україну 13,5 тис. гранат російського виробництва. Захарченко та його заступник також організували безпідставне оформлення ввезених гранат, за які МВС сплатило 1,17 млн грн митних платежів.

Зазначається, що ці гранати не входили до переліку спеціальних засобів, що перебували на озброєнні МВС України та не отримали дозволу Міністерства охорони здоров’я України на застосування до людей.

18 та 19 лютого 2014 року ці гранати застосовувалися до мітингувальників на Майдані незалежності. В результаті постраждали 86 осіб, одна з яких загинула.

Хто такий Віталій Захарченко

Віталій Захарченко народився 20 січня 1963 року в Костянтинівці Донецької області. З листопада 2011 до 21 лютого 2014 працював міністром внутрішніх справ. Після Революції гідності втік з України.

Тут його підозрюють у відмиванні грошей і перевищенні влади.

У ще одній справі суд заочно арештував Захарченка влітку 2019 року. Правоохоронці підозрюють його у злочинах проти людяності під час подій Євромайдану. З 26 лютого 2014 року він перебуває в розшуку, переховується від правосуддя в Росії.