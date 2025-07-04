У селі Добротів на місці давнього поселення людей знайдені знаряддя, датовані 20-15 тис. років до н.е

Надвірнянський районний суд скасував рішення Добротівської сільської ради, яким місцевій мешканці передали у приватну власність земельну ділянку під сільське господарство, площею 0,5 га. Прикарпатка має повернути державі землю, яка є об’єктом культурної спадщини.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 3 липня, йдеться про частину території пам’яток археології місцевого значення – «Поселення Делятин VI» та «Поселення Делятин XII», які є важливими джерелами для вивчення розвитку людської діяльності на Прикарпатті в епохи кам’яної та бронзової доби.

«У 2009 році сільрада своїм рішенням передала ділянку для ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка має історико-культурне значення, що виключає можливість перебування її у приватній власності», – зазначили правоохоронці.

Суд скасував рішення Добротівської сільської ради та визнав недійсним державний акт на землю, виданий прикарпатці. Жінка має повернути ділянку у власність держави.

Зазначимо, у селі Добротів Надвірнянського району, на місці давнього поселення знайдені знаряддя стародавніх людей – різці, скребки, проколки, покриті білою патиною, 20-15 тис. років до н.е.