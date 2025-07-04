Суд зобов’язав прикарпатку повернути державі землю, на якій жили стародавні люди
Йдеться про частину території пам’яток археології місцевого значення «Поселення Делятин»
Надвірнянський районний суд скасував рішення Добротівської сільської ради, яким місцевій мешканці передали у приватну власність земельну ділянку під сільське господарство, площею 0,5 га. Прикарпатка має повернути державі землю, яка є об’єктом культурної спадщини.
Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 3 липня, йдеться про частину території пам’яток археології місцевого значення – «Поселення Делятин VI» та «Поселення Делятин XII», які є важливими джерелами для вивчення розвитку людської діяльності на Прикарпатті в епохи кам’яної та бронзової доби.
«У 2009 році сільрада своїм рішенням передала ділянку для ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка має історико-культурне значення, що виключає можливість перебування її у приватній власності», – зазначили правоохоронці.
Суд скасував рішення Добротівської сільської ради та визнав недійсним державний акт на землю, виданий прикарпатці. Жінка має повернути ділянку у власність держави.
Зазначимо, у селі Добротів Надвірнянського району, на місці давнього поселення знайдені знаряддя стародавніх людей – різці, скребки, проколки, покриті білою патиною, 20-15 тис. років до н.е.