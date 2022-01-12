Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров фігурує у справі про розкрадання майна Нацгвардії

Шевченківський районний суд Києва зобовʼязав прокурорів Офісу генпрокурора закрити справу проти заступника глави Офісу президента Олега Татарова.

Як повідомляє «Центр протидії корупції», суд ухвалив відповідне рішення ще 14 грудня 2021 року. ЦПК зазначає, що крім самого Олега Татарова, уникнути відповідальності можуть також інші фігуранти справи – екс-депутат Максим Микитась та експерт Костянтин Дубонос.

Хто такий Олег Татаров і в чому його підозрюють

Президент Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником голови Офісу президента 5 серпня. Проти призначення Татарова в Офіс президента виступила ініціативна група постраждалих під час Революції гідності. Річ у тім, що Татаров під час подій Євромайдану працював у Міністерстві внутрішніх справ та виправдовував силовиків.

Після цього глава Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що звинувачення на адресу Татарова «не мають жодного відношення до його нинішньої роботи в ОП, оскільки є подіями 4-річної давнини».

На початку грудня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що Татаров фігурує у справі про розкрадання майна Національної гвардії. Однак оголошення йому підозри затягнулося через те, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова раптово змінила прокурорів – процесуальних керівників – у цій справі.

Зрештою, Татарову оголосили підозру 18 грудня. Однак вже 24 грудня Офіс генпрокурора передав справу Татарова з НАБУ до СБУ. Завдяки цьому Татаров уникнув арешту.