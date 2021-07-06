Володимир Зеленський не підтримав ідею звільнення Татарова

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою звільнити заступника голови Офісу президента Олега Татарова, яка раніше набрала необхідні 25 тис. підписів. Про це йдеться у відповіді на офіційному сайті глави держави.

У відповіді Зеленський відхилив вимогу автора петиції. Свою відмову звільняти Тататорва він аргументує посиланням на Конституцію.

«Статтею 19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством», – йдеться у відповіді.

Там зазначається, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Водночас автор петиції, очільник «Центру протидії корупції», Віталій Шабунін вже назвав брехнею аргумент Зеленського, чому Татаров не може бути звільненим. Він нагадав про указ Зеленського про звільнення у 2020 році заступника голови ОП Сергія Трофімова.

«Це дешева брехня, адже президент України має повне право звільняти заступника голови ОП – і Зеленський неодноразово цим правом користувався. Тож дискусію про “цінності” чинного президента остаточно закрито», – каже Шабунін.

У чому підозрюють Олега Татарова

Президент Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником голови Офісу президента 5 серпня. Проти призначення Татарова в Офіс президента виступила ініціативна група постраждалих під час Революції гідності. Річ у тім, що Татаров під час подій Євромайдану працював у Міністерстві внутрішніх справ.

Після цього глава Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що звинувачення на адресу Татарова «не мають жодного відношення до його нинішньої роботи в ОП, оскільки є подіями 4-річної давнини».

На початку грудня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що Татаров фігурує у справі про розкрадання майна Національної гвардії. Однак оголошення йому підозри затягнулося через те, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова раптово змінила прокурорів – процесуальних керівників – у цій справі.

Зрештою, Татарову оголосили підозру 18 грудня. Однак вже 24 грудня Офіс генпрокурора передав справу Татарова з НАБУ до СБУ. Завдяки цьому Татаров уникнув арешту.