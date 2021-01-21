Світовий банк надасть Україні допомогу в розмірі майже 2,5 млрд грн на закупівлю вакцини проти коронавірусу. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу у четвер, 21 січня, передає «Інтерфакс-Україна».

«Україна отримає кошти на закупівлю вакцин від Covid-19. Таку допомогу надає Світовий банк. Майже 2,5 млрд грн планується виділити для нового проекту "Екстрене реагування на Covid-19 та вакцинацію в Україні», – сказала вона.

Вона зазначила, що переговори ведуться між радою директорів Світового банку та україсньким урядом з грудня 2020 року. В рамках підготовки проекту буде врахована впроваджена стратегія проведення вакцинації.

Нагадаємо, що в грудні Світовий банк затвердив Україні позику в розмірі 300 млн доларів (майже 8,5 млрд грн) для додаткового фінансування протидії Covid-19.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вакцинація від Covid-19 в Україні розпочнеться в середині лютого.

Крім того, оперативний штаб МОЗ України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від Covid-19. Протягом наступних двох років планують зробити щеплення 50% населення, тож вакцину мають отримати 20 млн українців.